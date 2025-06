“Cessate il fuoco!” | la presa di posizione del Teatro alla Scala contro il genocidio palestinese

In un gesto simbolico e coraggioso, il Teatro alla Scala ha scelto di alzare la voce contro il genocidio palestinese durante la prima del Siegfried di Wagner, proiettando messaggi di pace come "Cessate il fuoco!" e "Stop the war!". Un'azione che testimonia come l'arte possa diventare piattaforma di denuncia e speranza, invitando tutti noi a riflettere sull'importanza di fermare la violenza e promuovere la pace nel mondo. Continua a leggere.

In occasione della prima del Siegfried di Wagner, il Teatro alla Scala ha preso posizione, per la prima volta dall'inizio del genocidio, contro la guerra in Palestina. Lo ha fatto proiettando alcuni messaggi di pace in palcoscenico come: "Cessate il fuoco!", "Stop the war!". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ucraina, Meloni rilancia sostegno a Kiev: “Attendiamo da Russia risposta su cessate il fuoco” - Giorgia Meloni ribadisce il sostegno dell'Italia all'Ucraina, sollecitando una pace "giusta e duratura" e attendendo una risposta dalla Russia sul cessate il fuoco.

Il Parlamento boccia ora la mozione che chiedva sanzioni per Israele, no commercio armi, cessate il fuoco aprire i valichi. Questa è la posizione dell’Italia. 1/ Partecipa alla discussione

SCHIERARSI DALLA PARTE DI CHI HA CHIESTO IL CESSATE IL FUOCO