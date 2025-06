Cernusco sul Naviglio si schianta in moto sulla provinciale | centauro rimane incastrato sotto il furgone è in fin di vita

Un grave incidente si è verificato a Cernusco sul Naviglio, quando un motociclista è rimasto incastrato sotto un furgone lungo la provinciale 113. La collisione, avvenuta poco prima delle 16, ha provocato condizioni critiche per il centauro, ora in fin di vita. La scena, drammatica e devastante, ha richiesto interventi immediati dei soccorsi. La città si stringe nel cordoglio, mentre si attendono aggiornamenti sulle sorti del giovane coinvolto.

Cernusco sul Naviglio (Milano), 6 giugno 2025 – Schianto fra un’auto e una moto sulla provinciale 113, a Cernusco sul Naviglio, la strada che collega Cernusco con Brugherio e la tangenziale est, questo pomeriggio poco prima delle 4. A pagarne le conseguenze il motociclista che viaggiava in sella alla due ruote, che nell’impatto col furgone è stato scaraventato a terra rimandendo incastrato sotto il mezzo pesante. I soccorsi . Nella carambola ha riportato ferite e dei traumi gravissimi: quando sul posto sono intervenute ambulanza e automedica inviate dal 118, l’uomo – al momento non è stata ancora resa nota l’età – era in arresto cardiocircolatorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cernusco sul Naviglio, si schianta in moto sulla provinciale: centauro rimane incastrato sotto il furgone, è in fin di vita

In questa notizia si parla di: Cernusco Naviglio Moto Provinciale

