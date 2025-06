Cernusco sul Naviglio schianto in moto | gravissimo centauro

Un drammatico incidente a Cernusco sul Naviglio lascia un motociclista gravemente ferito. Sul posto, ambulanza e automedica del 118 hanno immediatamente cercato di salvarlo, intervenendo con manovre rianimatorie prima del trasferimento in codice rosso al vicino ospedale. La scena è stata un mix di tensione e speranza, mentre l’intera comunità si stringe attorno alle vittime di questa tragica fatalità . La loro sorte rimane nelle mani dei professionisti.

Quando sul posto sono intervenute ambulanza e automedica inviate dal 118, il motociclista era in arresto cardiocircolatorio. Sono subito state attuate le manovre rianimatorie, prima del trasporto (in codice rosso, quello della massima gravità ) al vicino ospedale di Cernusco.

