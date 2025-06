Cernusco sul Naviglio il violento incidente sulla provinciale | gravissimo motociclista

Un grave incidente sulla provinciale di Cernusco sul Naviglio ha coinvolto un motociclista in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti immediatamente ambulanza e automedica del 118, trovando il ferito in arresto cardiocircolatorio. Sono state prontamente avviate le manovre rianimatorie, mentre il paziente veniva trasportato in codice rosso verso l’ospedale di Cernusco, dove i soccorritori sperano in una rapida ripresa. La dinamica resta sotto approfondimento, mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni.

Quando sul posto sono intervenute ambulanza e automedica inviate dal 118, il motociclista era in arresto cardiocircolatorio. Sono subito state attuate le manovre rianimatorie, prima del trasporto (in codice rosso, quello della massima gravità) al vicino ospedale di Cernusco.

