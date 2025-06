cernusco sceglie il futuro tutti i dossier sul tavolo

Cernusco si prepara a scrivere il suo futuro, con tutti i dossier sul tavolo e le sfide da affrontare. Tra attese di 15 anni per il Piano di governo del territorio e problemi di traffico ai picchi, il nuovo sindaco avrà il compito di tracciare una strada decisiva. Le decisioni che prenderà plasmeranno la città di domani, e c’è qualcosa da aggiustare...

Grandi dossier aspettano il sindaco che uscirĂ dalle urne lunedì. Primo fra tutti il Piano di governo del territorio, atteso da 15 anni, in mezzo fra le vecchia stesura e quella nuova due varianti. Nelle sue righe, l’idea di cittĂ , linee di sviluppo, e soprattutto un forte ritardo da colmare. L’altro grande nodo è il traffico, nelle ore di punta i divieti di velocitĂ non servono perchĂ© si marcia a passo di lumaca. C’è qualcosa da aggiustare nella cittĂ che ha un’ottantina di chilometri di piste ciclabili, ma è una spina nel fianco per i forzati dell’auto. In campagna elettorale ha tenuto banco anche il tema sicurezza, con la necessitĂ di maggior presidio e di lotta al vandalismo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it