Cernobbio senza patente nautica | maxi multa

A Cernobbio, un trentacinquenne afghano residente a Bergamo ha rischiato una maxi multa di 11mila euro per aver condotto un'imbarcazione senza patente nautica, nonostante avesse un'autorizzazione temporanea. Il suo caso mette in luce l’importanza di rispettare le normative e le sanzioni severe per chi viola le regole del mare. La vicenda dimostra quanto sia cruciale avere la patente per navigare in sicurezza e legalità .

Sanzione da 11mila euro a un trentacinquenne afghano residente a Bergamo che, seppure titolare di autorizzazione rilasciata dalle Autorità di Bacino, è risultato non aver mai conseguito la patente nautica. È stato controllato dagli agenti della Sezione Acque Interne della Questura di Como, ai quali ha dichiarato "la patente la sto facendo".

