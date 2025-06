c erano una volta donald trump e elon musk cosa c è dietro il durissimo scontro tra i due ex amici inseparabili

dall'altra, svelando tensioni più profonde e rivalità mai del tutto sopite. Cosa si cela dietro questo acceso scontro tra due figure iconiche, un tempo alleati? Scopriamo insieme i retroscena di un duello che potrebbe cambiare gli equilibri della scena mondiale.

Sembrava impossibile fino a poche settimane fa, eppure è successo: il presidente Usa Donald Trump e l'imprenditore Elon Musk hanno cominciato ad attaccarsi pesantemente. Tutto era cominciato sui social, con Musk che intervistava Trump nel bel mezzo della campagna per le presidenziali. Una volta alla Casa Bianca, il tycoon aveva nominato il patron di Tesla a capo del Doge. È finita sempre sui social, con accuse pesantissime da una parte e dall'altra. Insomma, l'uomo più potente al mondo e quello più ricco hanno cominciato a lanciarsi addosso fango come non era mai accaduto.