C' era un serial killer in Toscana? Denisa l’uomo arrestato sotto la lente della procura

Un oscuro mistero scuote la Toscana: Vasile Frumuzache, arrestato dalla procura, ha confessato due omicidi legati al mondo delle escort. Le indagini si approfondiscono, puntando a scoprire se ci siano altre vittime di questa drammatica sequenza di scomparse e delitti irrisolti. La comunità è in attesa di chiarimenti, mentre il caso si configura come uno dei più inquietanti degli ultimi tempi.

