Centro storico presidio della Polizia Locale all' antica pescheria? L' opposizione | Serve una sede idonea

Nel cuore del centro storico di Forlì, l’Antica Pescheria potrebbe ospitare una nuova sede per il presidio della Polizia Locale, rafforzando la presenza di sicurezza in zona. Tuttavia, l’idea solleva dubbi tra le forze politiche di opposizione come Pd, Movimento 5 Stelle, Rinnoviamo Forlì e Alleanza Verdi, che chiedono una soluzione più idonea e condivisa per garantire efficienza e tutela dei cittadini.

Un ex negozio che si affiaccia sulla piazzetta interna dell’antica pescheria potrebbe diventare la nuova sede del presidio della Polizia locale in centro storico. Perplessità vengono manifestate dai gruppi consiliari dell'opposizione, Pd, Movimento 5 Stelle, Rinnoviamo Forlì e Alleanza Verdi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Centro storico, presidio della Polizia Locale all'antica pescheria? L'opposizione: "Serve una sede idonea"

