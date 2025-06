Centro blindato telecamere attive Ma per ora niente sanzioni

Dal 2 giugno, le telecamere attive all’isola pedonale stanno monitorando gli accessi con attenzione, ma finora nessuna sanzione è stata applicata: solo avvisi per ora. La fase sperimentale, prevista per circa un mese, mira a migliorare la sicurezza e regolare il traffico. Dai residenti ai commercianti, tutti stanno osservando da vicino questa novità, che promette di rendere l’area più sicura e vivibile.

Avvisi, ma nessuna multa. Dal 2 giugno le telecamere che vigilano gli accessi all’isola pedonale, nei varchi dove sono presenti i pilomat (le colonnine a scomparsa), stanno rilevando i mezzi che accedono all’area anche senza averne autorizzazione. Si tratta della fase sperimentale che dovrebbe durare circa un mese, questo il periodo che si è dato il municipio. Dai fornitori ai residenti fino ad arrivare ai commercianti, in queste settimane andranno a presentate le richieste per poter accedere all’area. Chi ne avrà diritto otterrà il pass. Molto cambierà per i fornitori di attività commerciali e pubblici esercizi che saranno obbligati a rispettare orari precisi (dalle 8 alle 11 del mattino con i pilomat abbassati), per poter varcare l’ingresso della zona a traffico limitato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Centro blindato, telecamere attive. Ma per ora niente sanzioni

In questa notizia si parla di: Telecamere Centro Blindato Attive

Centro blindato, telecamere attive. Ma per ora niente sanzioni - Partita la sperimentazione: solo una volta terminata, scatteranno le multe. Ecco 23 posti per il carico e scarico. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Centro blindato. A Riccione partita la sperimentazione dei pilomat - Nel fine settimana del 2 giugno, con il presidio degli agenti di Polizia locale, è scattata a Riccione la sperimentazione del nuovo sistema di chiusura del centro cittadino. Il progetto, finalizzato a ... Da newsrimini.it

Ztl, telecamere attive 18 ore: fuori alle 19. Parcheggi gratuiti dalle 18.30 - Telecamere attive h18, istituzione delle Zone 30 e doppio senso di circolazione per biciclette. Nuovo regolamento Ztl: ci siamo. Da domani entrano in vigore le novità in tema di viabilità legate ... Secondo quotidianodipuglia.it

RIMINI: Da gennaio telecamere Ztl attive 24 ore su 24 nel centro storico | VIDEO