Centri estivi il paradosso tutto italiano | docenti ‘discriminati’ a Cesena famiglie costrette alle collette a Lecco Fino a 2 700 euro per due figli tutto sulle spalle dei genitori Un Paese che tradisce le sue promesse

Mentre le scuole chiudono per l’estate, il nostro paese si svela ancora una volta come un paradosso tutto italiano: docenti discriminati e famiglie alle prese con costi insostenibili, fino a 2.700 euro per due figli, con poche alternative reali. Un sistema che tradisce le promesse di supporto e solidarietà, lasciando tanti genitori in balia di cifre esorbitanti e soluzioni precarie. È arrivato il momento di riflettere su un modello che deve cambiare.

Mentre le scuole chiudono i battenti per le vacanze estive, migliaia di famiglie si trovano di fronte a un bivio: pagare cifre astronomiche per i centri estivi o arrangiarsi con soluzioni di fortuna che spesso compromettono la serenità lavorativa e familiare. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

