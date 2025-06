Centrale idrovora sabotata dai ladri | spariti i cavi in rame

Un episodio che mette a rischio la gestione delle risorse idriche e la sicurezza della comunità. Nella notte, ladri senza scrupoli hanno sabotato la centrale idrovora di "Casa Diana" a Castel Volturno, portando via i cavi di rame vitali per il funzionamento delle pompe. Si tratta di un atto che richiede attenzione immediata da parte delle autorità e un intervento deciso per tutelare il nostro patrimonio idrico e garantire il servizio ai cittadini.

Furto nella centrale idrovora di "Casa Diana" a Castel Volturno. Nella notte appena trascorsa, presumibilmente una banda si è introdotta nell'impianto del Consorzio di Bonifica del Volturno in via Marotta, rubando i cavi di alcune pompe idrovore in rame, che consentono al consorzio di tenere. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Centrale idrovora sabotata dai ladri: spariti i cavi in rame

