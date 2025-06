Censimento in 24 comuni | aperte le candidature per l' albo dei rilevatori

Sei pronto a fare la differenza nel tuo territorio? Sono aperte le candidature per l’albo dei rilevatori del censimento 2024, coinvolgendo 24 comuni metropolitani tra cui Bologna, Anzola dell’Emilia e Castel San Pietro Terme. Questa è un’opportunità unica di partecipare attivamente alla conoscenza della comunità e contribuire a progetti di grande impatto. Non perdere l’occasione: unisciti a noi e fai sentire la tua voce!

Sono 24 i Comuni metropolitani coinvolti nella nuova edizione del censimento della popolazione e delle abitazioni, che dal 2018 è diventato annuale e che partirà a ottobre: Anzola dell'Emilia, Baricella, Bologna, Budrio, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castenaso.

