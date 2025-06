Cenerentola Concerto-spettacolo Si cambia sede

Lo spostamento è stato deciso per offrire al pubblico un’esperienza ancora più coinvolgente e accessibile, mantenendo intatto il fascino di questa magica interpretazione. Non perdete l’occasione di immergervi nel mondo incantato di Rossini: domenica 8 giugno alle 17, la magia di “Cenerentola” vi aspetta nella suggestiva cornice della Collegiata di San Lorenzo a Chiavenna. Un appuntamento da non perdere per gli amanti dell’opera e delle favole senza tempo.

Cambio di cornice domenica 8 giugno per il concerto-spettacolo "Cenerentola", curato dall' Associazione Le Altre Note, organizzatrice del festival omonimo. L'opera lirica in due atti di Gioacchino Rossini su libretto di Jacopo Ferretti, ispirato alla celebre fiaba di Jacques Perrault, non si terrà nel suggestivo giardino di Palazzo Vertemate Franchi a Prosto di Piuro, ma alle 17 nella Collegiata di San Lorenzo di Chiavenna. Lo spostamento è stato deciso perché per domenica le previsioni meteo non sono affatto buone. Sarà a ingresso libero.

