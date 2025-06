Cene spara alla moglie e si toglie la vita Prima un messaggio | La uccido

Una tragedia straziante scuote Cene, nel cuore della Valle Seriana: Rubens Bertocchi, 55 anni, ha compiuto un gesto drammatico uccidendo la moglie Elena e poi togliendosi la vita. La tragica scena si è svolta sotto gli occhi sconvolti dei figli, testimoni di un dolore inenarrabile. Un dramma che ci ricorda quanto siano fragili i nostri equilibri e l’importanza di sensibilizzare su temi come la violenza familiare.

Cene (Bergamo) – T ragedia familiare a Cene, nella Valle Seriana. Rubens Bertocchi, 55 anni, ha prima ucciso la moglie, Elena Belloni, di quattro anni piĂą giovane di lui. Poi ha rivolto la pistola (regolarmente detenuta) verso di sĂ© e si è tolto la vita. A dare l’allarme per la tragedia avvenuta nella Bergamasca è stato uno dei due figli della coppia. Il dramma si è consumato intorno alle 17, all’interno dell’abitazione nel centro della cittadina, in via Fanti. La coppia aveva due figli, di 11 e 21 anni. Il piĂą grande era nella locanda sotto casa, in compagnia della fidanzata, quando il delitto si è consumato e si è concluso con un gesto estremo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it