Cena sulla Terrazza sabato 28 giugno la terza edizione aperta a 500 persone | come partecipare

Sabato 28 giugno, vivi un'esperienza indimenticabile sulla splendida terrazza di Livorno con la terza edizione della "Cena sulla Terrazza", un evento esclusivo aperto a 500 persone. In concomitanza con il tradizionale Palio marinaro, questa serata promette delizie culinarie e panorami mozzafiato. Vuoi scoprire come partecipare? Non perdere l’opportunità di essere parte di questa magica notte di festa, cultura e buon cibo.

Si terrà sabato 28 giugno, in concomitanza, come negli anni passati, con il Palio marinaro, la terza edizione della "Cena sulla Terrazza". L'evento, organizzato da Confcommercio Livorno con il patrocinio di Comune di Livorno e Fondazione Lem e con il patrocinio ed il contributo di Regione. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Cena sulla Terrazza, sabato 28 giugno la terza edizione aperta a 500 persone: come partecipare

