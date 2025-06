Cena sul Ponte di Mezzo Incanto e tante sorprese per l’Arcobaleno d’Estate

Preparati a vivere un’esperienza unica nel cuore di Pisa: domenica 22 giugno, dalle 19.30, torna la Cena sul Ponte di Mezzo, giunta alla sua XIII edizione. Un evento esclusivo che incanta con l’incanto dell’estate e sorprese per tutti i gusti, tra panorami mozzafiato e atmosfere indimenticabili. Non perdere questa occasione di immergerti in un’atmosfera magica, all’insegna del gusto e della convivialità. La magia dell’estate pisana ti aspetta!

Conto alla rovescia per uno degli eventi più esclusivi e attesi dell’estate pisana. Domenica 22 giugno dalle 19.30 va in scena la “Cena sul Ponte di Mezzo”, XIII edizione organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e ConfRistoranti Confcommercio Pisa affiancata da Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest - Terre di Pisa, patrocinio del Comune di Pisa e collaborazione di Fipe-Confcommercio, Qn-La Nazione, Ipsar Matteotti di Pisa, Associazione Cuochi Pisani, Fisar e Doc Terre di Pisa, nel cartellone Toscana Arcobaleno d’Estate con Regione Toscana e Vetrina Toscana. "Un appuntamento iconico – ha esordito il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli – eccezionale occasione per celebrare ristoratori e cuochi pisani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cena sul Ponte di Mezzo. Incanto e tante sorprese per l’Arcobaleno d’Estate

