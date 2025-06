Cellino non paga gli stipendi e condanna il Brescia al fallimento | si ripartirà dai dilettanti

Il fallimento del Brescia, dopo 114 anni di passione e battaglie sportive, si avvicina tragicamente. La mancata corresponsione degli stipendi da parte di Cellino ha sancito il destino delle Rondinelle, condannandole a ripartire dai dilettanti. Ma i tifosi, cuore pulsante della squadra, non vogliono arrendersi a questa triste conclusione: la loro speranza è che si trovi una via d’uscita prima che tutto sia perduto. La passione può ancora scrivere un nuovo capitolo.

Il fatidico giorno dei pagamenti non ha portato il “miracolo” tanto atteso e, a questo punto, dopo 114 anni di storia, il Brescia può dirsi fallito. I tifosi, a dire il vero, non vogliono rassegnarsi a questo triste verdetto che farebbe precipitare le Rondinelle nel punto più basso del loro cammino, ma il mancato rispetto della scadenza per saldare stipendi e contributi (documentazione da presentare al momento dell’iscrizione al prossimo campionato) sancisce, di fatto, l’uscita dei biancazzurri dal calcio professionistico. La “bacchetta del comando” è rimasta fino all’ultimo nelle mani del presidente Massimo Cellino, che avrebbe dovuto mettere a disposizione la somma necessaria per scongiurare il peggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cellino non paga gli stipendi e condanna il Brescia al fallimento: si ripartirà dai dilettanti

In questa notizia si parla di: Stipendi Brescia Cellino Paga

Pesante tegola sul Brescia calcio, rischia 4 punti di penalizzazione e la retrocessione in C - La società di Massimo Cellino sarebbe colpevole di un’irregolarità nel pagamento di stipendi e contributi, avendo utilizzato crediti d'imposta inesistenti Partecipa alla discussione

https://radiondadurto.org/?p=194417 - Sulle frequenze di Radio Onda d'Urto ci siamo occupati della probabile penalizzazione di 4 punti per il "Brescia Calcio" dell'imprenditore Massimo Cellino dopo un'irregolarità commessa nel pagamento dei contributi per Partecipa alla discussione

Il Brescia non paga gli stipendi, verso fallimento - Sono definitivamente svanite le speranze che Massimo Cellino possa ottemperare alle scadenze federali e a pagare entro le 15 gli stipendi degli ultimi due mesi dei tesserati del Brescia Calcio. Come scrive ansa.it

Caos Brescia a un passo dal fallimento: Cellino non paga, cosa succede - Sono definitivamente svanite le speranze che Massimo Cellino possa ottemperare alle scadenze federali e a pagare gli stipendi degli ultimi due mesi dei tesserati del Brescia Calcio. Il patron, come gi ... Scrive tuttosport.com

Cellino non paga gli stipendi e condanna il Brescia al fallimento: si ripartirà dai dilettanti - Il contestatissimo patron delle Rondinelle avrebbe dovuto anticipare entro oggi 3 milioni di euro per consentire l’iscrizione a un campionato professionistico: così non è stato ... Secondo sport.quotidiano.net

Cagliari, Pulga: Peccato per la contestazione a Cellino