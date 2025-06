Celiachia nei bimbi psichiatra Lucattini ' colpisce anche sfera psicologica'

La celiachia nei bambini non colpisce solo l'apparato digerente, ma può influenzare anche il loro benessere psicologico. Lo psichiatra Lucattini sottolinea che, con un adeguato supporto psicologico e una gestione corretta, i piccoli affetti da questa condizione possono crescere sereni, attivi e integrati nella società, raggiungendo ottimi risultati scolastici. È fondamentale quindi un approccio olistico che unisca cura medica e sostegno emotivo, perché...

'Se ben seguiti e sostenuti psicologicamente, crescono sani, attivi, sereni, pienamente inseriti nella vita sociale e con ottimi risultati scolastici' Roma, 6 gen. (Adnkronos Salute) - La celiachia è una malattia cronica che richiede una rigorosa aderenza a una dieta priva di glutine per tutt. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Celiachia nei bimbi, psichiatra Lucattini 'colpisce anche sfera psicologica'

