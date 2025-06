Celebrazioni per i 211 anni dell’Arma

Ieri Milano ha acceso i riflettori sui 211 anni dell’Arma dei Carabinieri, celebrando con cerimonie di grande impatto. Dalla toccante deposizione di una corona di alloro al monumento di piazza Diaz, fino alla solenne commemorazione al velodromo Vigorelli, l’evento ha rafforzato il legame tra le forze dell’ordine e la cittadinanza. Un tributo doveroso a chi ogni giorno protegge e serve la comunità, mantenendo viva la memoria e l’onore di questa istituzione storica.

Si sono svolte ieri le cerimonie per celebrare i 211 anni dell’Arma dei Carabinieri. Prima la deposizione di una corona di alloro al monumento di piazza Diaz, da parte del Comandante del Comando Interregionale “Pastrengo” Riccardo Galletta e del Comandante della Legione “Lombardia” Giuseppe De Riggi; poi la celebrazione al velodromo Vigorelli, alla presenza di esponenti del Governo, Comandante Interregionale, prefetto e sindaco di Milano, vice presidente del Senato, presidente del Consiglio Regionale, parlamentari e le massime cariche militari e religiose. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Celebrazioni per i 211 anni dell’Arma

