Cecchignola Sud senza pediatra L' ambulatorio si sposta e lascia il quartiere sguarnito

Roma si confronta con una crisi di pediatri di libera scelta, e le periferie come Cecchignola Sud sono tra le più colpite. Dopo il pensionamento della dottoressa che garantiva assistenza ai piccoli residenti, l’ambulatorio si è spostato, lasciando il quartiere senza un punto di riferimento sanitario per i più giovani. Questa situazione evidenzia la necessità di soluzioni rapide e concrete per tutelare la salute dei cittadini più fragili e garantire un servizio essenziale a tutta la comunità.

Non solo medici di base, Roma fa i conti anche con la carenza di pediatri di libera scelta. E le periferie rischiano di subire più di altri quadranti della città. Succede per esempio che Cecchignola Sud sia rimasto sguarnito dopo il pensionamento della dottoressa che serviva tutta la zona. . 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Cecchignola Sud senza pediatra. L'ambulatorio si sposta e lascia il quartiere sguarnito

In questa notizia si parla di: Sguarnito Cecchignola Pediatra Ambulatorio

Pediatra, ambulatorio aperto due giorni - Sulla vicenda legata alla cessazione del servizio della pediatra nei comuni di Scarlino e Gavorrano, e che ha provocato non poche polemiche, l’Asl Toscana Sud Est interviene per rispondere alle ... lanazione.it scrive