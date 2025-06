C' è una ciclovia che connette Milano con una città tedesca e da oggi verrà testata

Scopri il nuovo modo di viaggiare tra Italia e Germania! Da oggi, fino all’8 giugno, si svolge il 'Bike Track Test', un'affascinante avventura di tre giorni in bicicletta tra Bolzano e Milano. Questo evento innovativo mira a valorizzare la ciclovia che collega Milano a Monaco di Baviera, promuovendo un turismo sostenibile, salutare e senza confini. Un’occasione unica per vivere la natura e scoprire nuove rotte europee!

Tre giorni in bicicletta per testare la ciclovia Milano-Monaco di Baviera nel tratto tra Bolzano e Milano. L'evento - partito oggi e che proseguirà fino all'8 giugno - si chiama 'Bike track test' ed è stato ideato per promuovere l'immensa pista ciclabile, che connette il capoluogo lombardo alla. 🔗 Leggi su Milanotoday.it