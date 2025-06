C' è un comune del Piemonte che ha raggiunto un record | da 50 anni organizza soggiorni marini a Rimini

Cinquant'anni di amicizia e di tradizione: il Comune di Nichelino, in Piemonte, celebra un traguardo straordinario con i suoi soggiorni marini a Rimini. Un legame che si rinnova ogni anno, portando generazioni di cittadini a vivere momenti indimenticabili sulla riviera romagnola. Un esempio di impegno e passione nel promuovere il turismo sociale, creando ricordi preziosi per tutta la comunità. La storia continua, e l'avventura è ancora tutta da scrivere.

Cinquant'anni di fedeltà a Rimini, un legame che si rinnova raggiungendo un traguardo significativo: il 50° anniversario dell'organizzazione dei soggiorni marini a Rimini da parte del Comune di Nichelino, in provincia di Torino. Mezzo secolo di storia, di amicizia e di un modello virtuoso di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - C'è un comune del Piemonte che ha raggiunto un record: da 50 anni organizza soggiorni marini a Rimini

In questa notizia si parla di: Rimini Comune Anni Soggiorni

Viserba comune separato da Rimini, il comitato ci riprova. Il sindaco: "Sempre agito nell'interesse di tutti" - La questione della secessione di Viserba da Rimini riemerge, un tema che alimenta dibattiti accesi e passioni.

Centri estivi: 14 scuole del Comune di Rimini concesse ad associazioni e privati - Le concessioni sono avvenute sulla base di un bando in cui l’Amministrazione poneva specifiche linee guida improntate a criteri di qualità e accessibilità, con particolare attenzione all’inclusione so ... Lo riporta newsrimini.it

Rimini, centri estivi: assegnate 14 scuole ad associazioni per ampliare l’offerta dei posti - Da Miramare a Viserba, passando per il centro, sono 14 le scuole concesse dal Comune di Rimini ad associazioni ed enti privati per potenziare l’offerta di posti dei centri estivi 2025. Le concessioni ... chiamamicitta.it scrive

"Scoperte 108 case per affitti brevi grazie alla tassa di soggiorno" - Conto alla rovescia per la tassa di soggiorno. A Bellaria Igea Marina scatta da domenica l’imposta. Ci sono voluti anni per decidere se applicarla. Bellaria era rimasto l’unico comune costiero del Rim ... Riporta msn.com