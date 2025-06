C’è un cadavere lì dentro Orrore in Italia lo hanno ritrovato così | la scena è agghiacciante

Una scoperta agghiacciante scuote Mazara del Vallo: un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato all’interno di un’abitazione fatiscente, lasciando la comunità sotto shock. La scena lascia senza parole, sollevando interrogativi e paure profonde. I dettagli emergono mentre le forze dell’ordine indagano su questo misterioso e terribile episodio, che ha sconvolto l’intera zona e riaperto il dibattito sulla sicurezza e l’isolamento dei nostri quartieri.

Macabra scoperta a Mazara del Vallo, dove nel pomeriggio di giovedì 5 giugno è stato ritrovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione all’interno di un’abitazione fatiscente al piano terra, in via Mario Fani. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, insospettiti dalla prolungata assenza del vicino, che da giorni non si faceva vedere. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, insieme ai Vigili del Fuoco, che hanno forzato l’ingresso dell’abitazione. All’interno, la drammatica scoperta: il corpo di un uomo, in condizioni tali da renderne difficile l’identificazione. Secondo una prima ricostruzione, il decesso potrebbe risalire a diversi giorni, se non addirittura a settimane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “C’è un cadavere lì dentro”. Orrore in Italia, lo hanno ritrovato così: la scena è agghiacciante

