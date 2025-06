CdS – Quanto guadagnerà Juric all’Atalanta | il retroscena di mercato

L’Atalanta punta a consolidare il suo progetto tecnico affidandosi a un uomo di fiducia come Ivan Juric. Ma quanto guadagnerà il nuovo allenatore nerazzurro? Tra retroscena di mercato e aspettative, scopriamo insieme le cifre e i dettagli che potrebbero fare la differenza in questa transizione strategica, rivelando ciò che potrebbe cambiare per la Dea nel prossimo futuro.

Nel segno della continuità tattica. L' Atalanta voleva un allievo di Gian Piero Gasperini, e così sarà: Ivan Juric è infatti il prescelto per sostituire il neo tecnico giallorosso e guidare la squadra nerazzurra. Dopo gli accordi di ieri, stamane la proprietà della Dea ha dato l'ultimo ok ufficializzando la scelta e dando il via libera alle firme. Al croato è stato garantito un contratto biennale da circa 2 milioni di euro a stagione, più una serie di bonus in base agli obiettivi raggiunti.

