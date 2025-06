Cavalli e carrozze le regole del Comune | sosta all' ombra stop di due ore e 10 litri di acqua a bordo

Se sei appassionato di cavalli e carrozze, conoscere le regole del Comune è fondamentale per garantirne il benessere e la sicurezza. Dalle norme sulla sosta all'ombra agli orari di attività e alle restrizioni durante le allerte meteo, ogni dettaglio contribuisce a tutelare questi preziosi animali. Scopri come rispettare le normative e assicurare un’esperienza rispettosa e responsabile, perché il rispetto delle regole è il primo passo verso la valorizzazione della tradizione e del benessere animale.

Non più di 8 ore al giorno e pausa obbligatoria dalle 13.30 alle 15.30 nelle giornate di caldo non eccessivo. Divieto di circolazione esteso dalle 12.30 alle 16 e massimo sei ore di attività giornaliera in caso di allerta meteo rischio 3, diramata dalla Protezione civile, ovvero quando l'ondata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Cavalli e carrozze, le regole del Comune: sosta all'ombra, stop di due ore e 10 litri di acqua a bordo

In questa notizia si parla di: Cavalli Carrozze Regole Comune

Corteo dei cavalieri di Santa Giulia, sfilata di carrozze e cavalli sul lungomare il 18 maggio: il programma - Domenica 18 maggio, il lungomare cittadino si trasformerà in un’affascinante passerella per il Corteo dei Cavalieri di Santa Giulia.

Piazza Armerina - Nuove regole per cavalli e carrozze che percorrono le vie cittadine Partecipa alla discussione

Roma, botticelle senza regole e i cavalli soffrono: «Il Comune intervenga» - E lanciano una soluzione: al posto dei cavalli mettere sulle strade capitoline le eco-carrozze: uguali in tutto e per tutto a quelle tradizionali, ma con un motore elettrico. Ormai, accompagnano i ... Scrive ilmessaggero.it

Addio alle carrozze coi cavalli al Politeama e a piazza Bellini: il Comune revoca gli stalli - Via i mezzi a trazione animale per motivi igienici e di decoro. Individuate altre quattro postazioni dove il servizio sarà inglobato, con annessi punti di approvvigionamento idrico. Forzinetti: "Quest ... Come scrive palermotoday.it

Piazza Armerina – Nuove regole per cavalli e carrozze che percorrono le vie cittadine - 21 del 13 maggio 2025, il Comune di Piazza Armerina ha introdotto nuove regole per la circolazione degli animali ... In base al provvedimento, è vietato il transito di cavalli e altri animali da soma ... Lo riporta start-news.it

Cavalli e carrozze in piazza