Cattolica sogna di diventare comune europeo dello sport sopralluogo in città dei commissari

Cattolica sogna di diventare il Comune europeo dello sport nel 2027, e i commissari hanno visitato la città con grande entusiasmo. Complimenti a questa splendida località, che già oggi si distingue per un'elevata qualità della vita e impianti sportivi all’avanguardia. Oltre alla buona situazione degli impianti, ciò che ci ha colpito è l’autentico spirito comunitario che rende Cattolica un esempio da seguire. Un passo avanti verso un futuro sempre più sportivo e inclusivo.

"Complimenti a Cattolica perché, a prescindere dalla vittoria o meno del titolo di Comune europeo dello Sport 2027, è una città in cui il livello di qualità della vita dei suoi cittadini è sicuramente superiore alla media italiana. Oltre alla buona situazione degli impianti, quello che ci ha.

