Cattolica sogna di diventare comune europeo dello sport sopralluogo in città dei commissari

dimostrato il nostro sopralluogo è la forte passione e l’impegno della comunità locale nel promuovere uno stile di vita attivo e sano. Cattolica sogna in grande: diventare il cuore pulsante dello sport europeo. La strada è ancora lunga, ma con questa determinazione, il traguardo non è irraggiungibile.

“Complimenti a Cattolica perché, a prescindere dalla vittoria o meno del titolo di Comune europeo dello Sport 2027, è una città in cui il livello di qualità della vita dei suoi cittadini è sicuramente superiore alla media italiana. Oltre alla buona situazione degli impianti, quello che ci ha. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Cattolica sogna di diventare comune europeo dello sport, sopralluogo in città dei commissari

In questa notizia si parla di: Cattolica Comune Europeo Sport

La presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola è intervenenuta a "Europa: domande aperte per un futuro comune" presso l'Università Cattolica di Milano - Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo, ha partecipato all'evento "Europa, domande aperte per un futuro comune" presso l'Università Cattolica di Milano, sottolineando l'importanza di promuovere una maggiore partecipazione di giovani e donne in politica.

Cattolica: European Town of Sport 2027, i complimenti della commissione - “Complimenti a Cattolica perché, a prescindere dalla vittoria o meno del titolo di Comune europeo dello Sport 2027, è una città in cui il livello di ... Scrive corriereromagna.it

Capitale europea dello sport, la Regina ci crede - I commissari dell’Aces hanno trascorso tre giorni a Cattolica per esprimere un giudizio su tutti i parametri chiave per ottenere il titolo . Da msn.com

Cattolica candidata città europea dello sport 2027 - Questa mattina conferenza finale dei 3 giorni di visita della delegazione Cattolica candidata all’European Town of sport 2027, i commissari Aces: “Complimenti alla città per la sua qualità della vita ... Riporta newsrimini.it

Cattolica, Un Campione in Famiglia porta lo sport in piazza