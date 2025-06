Caterina domina e donna a Terra del Sole l' evento Nozze Sforzesche

Preparati a rivivere un tuffo nel passato rinascimentale: sabato 7 giugno, il Castello del Capitano delle Artiglierie di Terra del Sole ospita “Nozze Sforzesche”, un evento che celebra la straordinaria Caterina Sforza e la gloria di un’epoca. Un’occasione unica per immergersi in storie affascinanti e atmosfere indimenticabili, arricchite dalla musica e dalla passione. Non perdere l’opportunità di scoprire i segreti di una delle figure più emblematiche della storia italiana.

Si torna a parlare di Caterina Sforza, la contessa di Forlì, con un appuntamento speciale. Sabato 7 giugno al Castello del Capitano delle Artiglierie a Terra del Sole viene organizzato l'evento “Nozze Sforzesche”, promosso da Fidapa sezione di Forlì in collaborazione con Wunderkammer Orchestra. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - "Caterina, domina e donna", a Terra del Sole l'evento Nozze Sforzesche

In questa notizia si parla di: Caterina Terra Sole Evento

Eventi, Terra Del Sole si trasforma in ‘Terra a Vapore’: l’appuntamento con lo steampunk - Terra del Sole, 9 giugno 2023 - Nel fine settimana Terra del Sole torna a calarsi nelle atmosfere vittoriane di fine Ottocento. La cittadella medicea ospita ‘Terra a vapore’, evento ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Mostra e libro su Caterina - Si conclude oggi alle 16.30 nel Palazzo pretorio di Terra del Sole la mostra ‘Alla corte dei Medici. La moda, la bellezza e gli amori’. L’esposizione, che si inserisce nel circuito ... Riporta ilrestodelcarlino.it

“Caterina’s Day – Alla corte di Caterina Sforza”: mostre, eventi, laboratori e incontro online - Dal 2 al 30 maggio si susseguiranno sul web e in città conferenze, mostre, eventi e laboratori incentrati sulla figura del personaggio storico di Caterina Sforza, Signora della città di Imola dal 1477 ... Lo riporta bolognatoday.it

Mamma prepara la marmellata ma Giulia non ci crede! #shorts