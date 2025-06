Catania Grella conferma | l' allenatore sarà Toscano anche nella prossima stagione

Il Catania si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi, confermando la fiducia nel suo allenatore toscano anche per la prossima stagione. In un clima di entusiasmo e continuità, il vicepresidente Vincenzo Grella ha annunciato ufficialmente: "Toscano rimane, ha un..." Un segnale forte di stabilità e ambizione per il futuro della squadra.

Il Catania guarda al futuro e lo fa dando un primo segno di continuità. A margine dell'inaugurazione del murale dedicato a Stefania Sberna, il vicepresidente e amministratore delegato del Catania, Vincenzo Grella, ha rilasciato dichiarazioni importanti sul fronte tecnico: "Toscano rimane, ha un.

