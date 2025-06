Castelvetro appicca un incendio in casa dopo la lite con i genitori

Una tranquilla serata a Castelvetro si è trasformata in un susseguirsi di emergenze dopo un incidente domestico. L’evento, avvenuto in via Pascoli e via Leopardi, ha coinvolto un incendio divampato in una abitazione, scaturito da una lite tra un giovane e i genitori. Le forze dell’ordine e i soccorritori sono immediatamente intervenuti, dimostrando che anche nelle situazioni più delicate, la tempestività può fare la differenza.

Serata molto movimentata a Castelvetro, più precisamente in via Pascoli e via Leopardi, dove intorno alle ore 22 si è susseguito un viavai di sirene dei mezzi di soccorso. Vigili del Fuoco, 118, Carabinieri e Polizia Locale sono infatti intervenuti in forze presso un condominio di via Pascoli. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Castelvetro, appicca un incendio in casa dopo la lite con i genitori

