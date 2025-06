Castelvetrano moglie e marito trovati morti in casa | ipotesi omicidio-suicidio

Una tragedia scuote Castelvetrano, in provincia di Trapani, dove questa mattina sono stati trovati senza vita Francesco Campagna e Mary Bonanno, una coppia di professionisti con tre figli. Le prime ipotesi puntano a un omicidio-suicidio, ma le indagini sono ancora in corso. È un dramma che ha sconvolto l’intera comunità , lasciando aperti numerosi interrogativi sulle cause di questa terribile perdita. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Tragedia a Castelvetrano, comune siciliano in provincia di Trapani, dove questa mattina sono stati rinvenuti senza vita i corpi di Francesco Campagna, infermiere dell'ospedale Villa Sofia di Palermo, e Mary Bonanno, insegnante a Palermo. La coppia lascia 3 figli. Dopo aver ricevuto l'allarme forse da alcuni parenti dei due coniugi, preoccupati per l'assenza di notizie,

