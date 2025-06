Castelvetrano marito e moglie morti in casa | lei riversa sulle scale lui impiccato Avevano tre figli

Una tragedia sconvolgente scuote Castelvetrano: marito e moglie, Francesco Campagna e Mary Bonanno, trovati senza vita nella loro casa, con un’ipotesi di omicidio-suicidio che lascia sgomenti. La scena, drammatica, rivela la presenza di una donna riversa sulle scale e un uomo impiccato, mentre i tre figli dei coniugi sono lasciati orfani di fronte a questa immane perdita. Entrambi lavoravano a Palermo, ma ora il loro dolore si apre al pubblico.

Un uomo e una donna sono stati trovati morti questa mattina nella loro casa di Castelvetrano, in provincia di Trapani. Si chiamavano Francesco Campagna e Mary Bonanno, erano marito e moglie ed avevano tre figli. Il sospetto è che si sia trattato di un omicidio-suicidio. Secondo una prima ricostruzione l’uomo si sarebbe impiccato dopo aver ucciso la moglie, trovata morta sulle scale dell’abitazione. Entrambi i coniugi lavoravano a Palermo: Campagna come infermiere all’ospedale Villa Sofia, Bonanna come insegnante a Palermo. I carabinieri sono arrivati sul luogo della tragedia dopo aver ricevuto l’allarme, e hanno trovato la saracinesca del garage aperta. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: Moglie Marito Morti Casa

Caso De Maria, il dolore del marito di Chamila: «Era un’ottima moglie e madre. Perché quell’omicida era ancora in giro?» - Il tragico caso di Chamila, un'ottima moglie e madre, solleva interrogativi inquietanti sulla giustizia italiana.

GAZA IL DOLORE DI ALAA CHE HA PERSO 9 DEI SUOI 10 FIGLI IN UN RAID Alaa al-Najjar è una madre. È un medico. È una moglie. Ha dieci figli. Con suo marito – anche lui medico – curano i figli degli altri. #Gaza #GazaGenocide Partecipa alla discussione

La casa devastata, i piccoli corpi Nove figli su 10 morti Lo strazio della pediatra Alaa Giusi Fasano, @Corriere Partecipa alla discussione

Marito e moglie trovati morti in casa: lei senza vita sulle scale, lui impiccato. Ipotesi omicidio suicidio - Un uomo e una donna sono stati trovati morti in un'abitazione a Castelvetrano (Trapani). Secondo le prime informazioni potrebbe trattarsi di un omicidio-suicidio. L'uomo si sarebbe ... Secondo msn.com

Tragedia nel Trapanese, uccide la moglie e poi si toglie la vita - Marito e moglie sono stati trovati morti questa mattina nella loro casa in via IV Aprile a Castelvetrano in provincia di Trapani. Per gli inquirenti si tratta di omicidio suicidio. La donna, Mary Bona ... Riporta msn.com

Tragedia a Castelvetrano: omicidio suicidio coniugale, vittime marito e moglie - La donna, Mary Bonanno, è stata trovata priva di vita sulle scale dell’abitazione. Il marito, Francesco Campagna, si sarebbe impiccato nel garage della palazzina a due piani. Le circostanze del ... Riporta marsalalive.it

Trovato morto in casa: la moglie accusata di omicidio - La Vita in diretta 28/05/2025