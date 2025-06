castelvenere il cemp compie trent anni in musica

Castelvenere celebra un traguardo importante: il CEMP compie 30 anni di musica e passione! Un percorso ricco di successi e talenti, che ha portato avanti l’educazione musicale nel cuore della comunità. Per festeggiare questa ricorrenza speciale, domani sera alle 20:30 nel Teatro comunale all’aperto, un concerto imperdibile con l’Orchestra di Fiati e Percussioni, diretta da talentuosi maestri. Un’occasione unica per immergersi nell’arte e nella tradizione musicale locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Centro Educazione Musicale Permanente (CEMP), creato dal Comune di Castelvenere, compie trent’anni di attività durante i quali ha formato tantissimi musicisti. Per celebrare l’anniversario il presidente del CEMP Giuseppe Piazza, in collaborazione con il sindaco Alessandro Di Santo, ha organizzato per domani sera (ore 20,30) nel Teatro comunale all’aperto un concerto con l’Orchestra di Fiati e Percussioni, diretta dal Maestro Alessandro Verrillo, arricchito dal Coro Polifonico “Venusia” diretto dal Maestro Michelangelo Malgieri e dal Gruppo di Majorettes del CEMP. 🔗 Leggi su Anteprima24.it