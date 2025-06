Castelcovati | Oratorio in Festa

Preparati a vivere tre giorni di pura allegria a Castelcovati! L'Oratorio San Giovanni Bosco apre le sue porte per una festa indimenticabile, tra buon cibo, musica e tante sorprese. Venerdì 6 giugno torna il divertente gioco a squadre "Il Cervellone", con in palio una vacanza da sogno. Sabato 7, lasciati coinvolgere dalla cover band "Idea 2": un appuntamento che non puoi perdere, perché questa festa è la tua occasione perfetta per condividere momenti speciali con amici e famiglia!

In questa notizia si parla di: Castelcovati Oratorio Festa Band

