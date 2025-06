Cassazione annulla condanna | processo da rifare per 43enne

La decisione della Corte di Cassazione apre un nuovo capitolo nel processo di un uomo di 43 anni di Caserta, annullando la condanna senza rinvio e rimandando tutto in secondo grado. Un passo che sottolinea l'importanza della correttezza procedurale e potrebbe cambiare le sorti dell’intera vicenda giudiziaria, offrendo un’ulteriore opportunità di giustizia e chiarezza. Resta da scoprire quali saranno le prossime mosse nel procedimento.

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza emessa il 21 marzo 2024 dalla Corte d’appello di Napoli nei confronti di un uomo di 43 anni originario di Caserta. Il procedimento torna in secondo grado per un nuovo giudizio, a causa di un vizio procedurale ritenuto fondato dalla. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Cassazione annulla condanna: processo da rifare per 43enne

In questa notizia si parla di: Cassazione Annulla Condanna Processo

