Casoria incidente stradale nella notte | morto Raffaele Maddaluno Aveva 34 anni

Una notte tragica scuote Casoria: un incidente stradale in via Guglielmo Marconi ha causato la perdita di Raffaele Maddaluno, 34 anni, originario di Napoli. Le cause e la dinamica dell’incidente sono ancora da chiarire, lasciando un velo di mistero e dolore sulla vicenda. La comunità si stringe nel cordoglio, mentre le autorità proseguono le indagini per fare luce su quanto accaduto e prevenire future tragedie.

Ancora da chiarire la dinamica del mortale incidente di questa notte in via Guglielmo Marconi a Casoria. A perdere la vita Raffaele Maddaluno, 34 anni, napoletano, che dai primi accertamenti dei.

