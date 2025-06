Casoncelli cucina sarda grigliate e birra | le sagre del fine-settimana in Bergamasca

Il weekend bergamasco è un vortice di sapori e tradizioni, tra casoncelli, grigliate, cucina sarda e birra artigianale. Da venerdì 6 a domenica 8 giugno, le località della provincia si animano con eventi imperdibili, offrendo un’occasione unica per gustare prodotti autentici e vivere l’atmosfera festosa delle sagre. Preparati a scoprire gli appuntamenti più irresistibili di questa ricca rassegna: ecco cosa ti aspetta!

Dai casoncelli alle grigliate in svariate località, passando per la cucina sarda al Castello di Malpaga e la festa della birra a Berzo San Fermo. Sono numerose le feste e le sagre organizzate in Bergamasca nel week-end da venerdì 6 a domenica 8 giugno. Ecco gli appuntamenti. Sino a domenica 8 giugno al cortile dell'Oratorio del Villaggio degli Sposi, a Bergamo, si terrà la "Festa della comunità", sagra popolare che coniuga il piacere della buona tavola con il dinamismo dei giovani. I volontari della parrocchia offrono buona cucina, eventi di intrattenimento quali spettacoli musicali o di animazione – piccole performance di teatro di strada o di arti circensi, momenti sportivi grazie alla collaborazione con U.