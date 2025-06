Caso Iliad la nuova truffa con lo spoofing | come riconoscerla e difendersi

La nuova truffa dello spoofing mette a rischio i nostri dati e il nostro denaro, ingannando con chiamate apparentemente provenienti da numeri affidabili come quelli di Iliad. Riconoscere questa insidiosa tecnica diventa fondamentale per proteggersi. Ma come distinguere una vera comunicazione da una truffa? Ecco tutto quello che bisogna sapere per difendersi da questa minaccia crescente, perché la sicurezza è nelle nostre mani.

Quando arriva una chiamata sullo smartphone da un numero familiare la guardia √® bassa. Ancor di pi√Ļ se riguarda la propria azienda. Nessuno penserebbe di trovarsi di fronte a una truffa. √ą quello che √® successo a un dipendente di Iliad. La sua storia √® l‚Äôemblema di un nuovo raggiro telefonico che usa la tecnica dello spoofing e mette a rischio soldi e dati sensibili. La chiamata dal numero Iliad per la ‚Äúrimodulazione tariffaria‚ÄĚ. A svelare l‚Äôultima truffa √® stato un dipendente del noto operatore di telefonia mobile Iliad. Si chiama Michele Rillo, ha 34 anni, √® originario di Benevento ed √® residente a Roma. 🔗 Leggi su Quifinanza.it ¬© Quifinanza.it - Caso Iliad, la nuova truffa con lo spoofing: come riconoscerla e difendersi

