Caso Acerbi Mancini risponde a Spalletti | Ci sono cose più importanti

In un clima di tensione e polemiche, il caso Acerbi-Mancini accende i riflettori sulla Nazionale italiana. L’ex ct risponde a Spalletti, sottolineando che ci sono questioni più importanti, ma non rinuncia a commentare anche il suo futuro nel mondo del calcio, lasciando un velo di incertezza. Il calcio, spesso imprevedibile, riserva sempre nuove sorprese, e chissà cosa riserverà il domani per Mancini.

L'ex ct risponde all'attuale tecnico azzurro sul caso del difensore dell'Inter che ha rifiutato la nazionale. Ma parla anche del suo futuro: "Se troverò una panchina? Il calcio è strano.".

