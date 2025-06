Caserta oltre la Reggia | 5 curiosità che non ti aspetti più una mostra che vale il viaggio

proprio in questo angolo nascosto di Caserta, si svelano cinque curiosità sorprendenti che renderanno il vostro viaggio ancora più indimenticabile. Preparatevi a scoprire un volto inaspettato di questa città affascinante, ricca di storie e passioni da scoprire oltre la reggia.

Di Caserta tutti conoscono l’icona: la Reggia. Ma fuori dai cancelli del palazzo borbonico più famoso del mondo, la città è un intreccio di storie, bellezze nascoste e sorprese artistiche che vale la pena esplorare, come la mostra Lost in Blu di Pedro Perdomo negli spazi della Galleria Iconic Art System. In questo piccolo viaggio urbano vi portiamo oltre i giardini monumentali, tra vicoli e dettagli che raccontano un’anima diversa. E, proprio qui, si inserisce anche una mostra d’arte internazionale da non perdere, dove il blu delle Canarie incontra la luce del Mediterraneo. Prima tappa: il borgo medioevale di Casertavecchia. 🔗 Leggi su Funweek.it