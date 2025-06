Case dei pipistrelli in arrivo 100 bat box | Preserviamoli si cibano di zanzare e falene

Un battito d’ali che fa la differenza: presto, in provincia di Ravenna, saranno installate 100 bat box per proteggere i pipistrelli, preziosi alleati contro zanzare e falene. Questo progetto europeo mira a preservare l’equilibrio naturale delle aree umide del Delta del Po, favorendo la biodiversità e il benessere di tutto l’ecosistema. Un passo importante per coniugare conservazione e natura, dimostrando come piccoli interventi possano fare una grande differenza.

Ravenna, 6 giugno 2025 – Un colpo d’ali nel buio, un volo irregolare a zig zag nel cielo notturno: sta per prendere il via un progetto a firma della Ue per tutelare la presenza dei pipistrelli nella Pineta di Classe e nella foresta allagata di Punte Alberete. Nelle due aree – oltre che in altrettante nel ferrarese – verranno infatti collocate cento bat box per facilitare l’insediamento e la sopravvivenza nell’habitat del Delta del Po di varie specie di chirotteri. “Due nello specifico – spiega il direttore del Parco regionale del Delta del Po Massimiliano Costa – e cioè il barbastello per quanto riguarda Punte Alberete e il vespertilio di Bechstein per la Pineta di Classe, vale a dire due specie di pipistrelli forestali, la cui biologia in passato ruotava attorno agli esemplari di alberi più vecchi, in cui erano abituati a costruire i loro nidi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Case dei pipistrelli, in arrivo 100 bat box: “Preserviamoli, si cibano di zanzare e falene”

