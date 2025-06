Case con servizi comuni per gli anziani fragili

pensato per favorire l’indipendenza, la socializzazione e il benessere degli anziani fragili. Questa innovativa iniziativa rappresenta un passo avanti nella cura e nell’accoglienza, offrendo un ambiente familiare e condiviso che valorizza la qualità della vita. Con ‘Casa Mia’, l’obiettivo è creare una comunità solida e solidale, capace di rispondere alle esigenze di chi merita attenzioni speciali.

È stato presentato in occasione della festa annuale della residenza per anziani F.lli Bedeschi di Bagnacavallo, il nuovo progetto dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna dedicato in particolare agli anziani parzialmente autosufficienti: ’Casa Mia’. Il progetto, firmato dall’architetto Antonio Bandini di Faenza, prevede la realizzazione di nove mini-appartamenti con servizi comuni, secondo il modello del co-housing. Un contesto sicuro, stimolante e solidale, pensato per mantenere autonomia e qualità della vita. L’investimento previsto è di circa 2 milioni e 500mila euro, interamente coperti da risorse proprie dell’Asp. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Case con servizi comuni per gli anziani fragili

