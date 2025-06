casapound celebra 15 anni di attività sul territorio

CasaPound Italia celebra 15 anni di impegno e radicamento sul territorio, un traguardo che testimonia la crescita e la passione del movimento. Domani pomeriggio, nella sede cesenate del circolo Diavolessa, si svolgeranno eventi speciali: la presentazione del libro "Yukio Mishima Infinito Samurai" e un concerto coinvolgente. La serata, aperta a tutti, sarà un’occasione per riflettere sul percorso e sui valori condivisi. CPI rivendica in una nota "una lunga stagione di dedizione e appartenenza...

CasaPound Italia festeggia i quindici anni di attività sul territorio con la presentazione di un libro e un concerto domani pomeriggio nella sede cesenate del movimento. L’appuntamento è per le 18 al circolo Diavolessa in Corte Dandini per la presentazione del libro " Yukio Mishima Infinito Samurai ", interverranno Patrizio Podestà e la curatrice del libro Selena De Felice. A seguire cena e concerto. Cpi rivendica in una nota "una lunga stagione politica che ci ha visto conquistare spazi laddove tutto, ad un certo punto, sembrava privilegio esclusivo di quei partiti istituzionali che, più o meno avvicendandosi a turno nell’amministrare, forse credevano di essere gli unici ad avere agibilità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it