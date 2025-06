Casa Natta al Museo Torna il teatro

Il fascino di Casa Natta al Museo torna a incantare il pubblico, trasformando il Cortile del Museo Storico Garibaldi in un palcoscenico all’aperto tra arte e cultura. La terza edizione di questa rinomata rassegna teatrale, guidata da Elena Ajani, Stefano Annoni e Davide Marranchelli, promette un viaggio tra teatro, musica, danza e cinema fino al 7 luglio. Un appuntamento imperdibile per vivere emozioni intense sotto le stelle.

Venerdì 6 giugno, nella nuova sede, il Cortile del Museo Storico Garibaldi di piazza Medaglie d’Oro, parte la terza edizione di Casa Natta al Museo, Teatro tra le Mura, rassegna teatrale con la direzione artistica di Elena Ajani, Stefano Annoni e Davide Marranchelli, e l’organizzazione della compagnia Teatro dell’Armadillo. Fino al 7 luglio, teatro di prosa, ragazzi, danza, musica, aperitivi culturali e da quest’anno anche cinema in collaborazione con il Cinema Astra: più di 40 appuntamenti a ingresso gratuito, previa prenotazione sul sito www.casanatta.com. Alle 21.15 iniziano spettacoli e film, alle 18. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Casa Natta al Museo. Torna il teatro

In questa notizia si parla di: Teatro Museo Casa Natta

Parte Casa Natta! La rassegna gratuita di teatro, musica e danza si sposta al Museo Garibaldi in piazza Medaglie d’Oro - La TERZA edizione di CASA Natta al MUSEO - Teatro tra le Mura, una rassegna fortemente voluta dal Comune di Como, sotto la direzione artistica di Elena Ajani, Stefano Annoni e Davide Marranchelli ... Scrive ciaocomo.it

La compagnia de I Ragazzi in Gamba apre Casa Natta al Museo - La compagnia de I Ragazzi in Gamba è un gruppo teatrale inclusivo: 15 attori con sindrome di down mettono in scena il più classico dei classici, in maniera poco classica. Telefono: +390293922106 Email ... Riporta laprovinciadicomo.it

Casa Natta: scienza, musica e teatro “tra le Mura” - Prosegue, anche questa settimana, la seconda edizione di Casa Natta – Teatro tra le Mura, rassegna teatrale all’aperto nel cortile di Palazzo Natta, organizzata dal Comune di Como con la ... Scrive ciaocomo.it

Museo Casa di Dante - Un viaggio nel tempo