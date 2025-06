casa museo di dante lodola porta nuova luce

La Casa Museo di Dante celebra i suoi 60 anni con un tocco di innovazione e colore, grazie all’installazione luminosa di Marco Lodola. "Luminosamente" trasforma la sala 8, "La città di Dante", in un’esplosione di energia e luce, unendo passato e futuro in un simbolo vibrante. Un omaggio che invita a riflettere e a guardare avanti, aprendo le porte a nuove emozioni e storie da scoprire.

Un Dante di luce accende i 60 anni della Casa Museo. Da oggi colore ed energia attraverseranno la sala 8 "La città di Dante": è " Luminosamente ", l’opera donata dal maestro Marco Lodola, tra i più noti artisti italiani contemporanei, per festeggiare la ricorrenza. Non è solo una scultura iconica che vibra di colore, energia e potenza (alta tre metri e mezzo), è soprattutto un sigillo luminoso tra memoria e futuro, scelto non a caso per aprire ufficialmente le celebrazioni del sessantennale che promette un anno di eventi e riflessioni nel nome dell’Alighieri. La scultura si candida a diventare tappa obbligata per cittadini e visitatori in quello che è il luogo simbolo della memoria dantesca a Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it