Casa degli Artisti di Mazzunno Si apre Spazio del Suono

La Casa degli Artisti di Mazzunno si trasforma in un affascinante spazio del suono, accogliendo fino all’8 giugno la mostra che celebra il percorso creativo dei giovani studenti di Angolo Terme. Frutto del progetto Spazi del Suono, questa iniziativa mette in luce l’arte come strumento di scoperta e condivisione, coinvolgendo le nuove generazioni in un’esperienza educativa unica. Un’occasione imperdibile per scoprire come il suono possa diventare arte e dialogo.

Spazi del suono nella Casa degli Artisti di Mazzunno. Si apre oggi e fino all’8 giugno la mostra che è una restituzione pubblica del percorso laboratoriale condotto dagli artisti Milena Berta e Alessandro Pedretti (molom) con gli alunni delle cinque classi di scuola primaria e della prima della secondaria di primo grado di Angolo Terme. L’iniziativa si inserisce nel progetto didattico e culturale Spazi del Suono, che promuove l’esplorazione del paesaggio sonoro attraverso pratiche artistiche e percettive. Tre le fasi principali in cui si è articolato il laboratorio: introduzione all’ascolto consapevole, tramite esercizi sensoriali e giochi sonori; registrazione dei suoni interni ed esterni alla scuola, con microfoni ambientali e a contatto; restituzione grafica dell’esperienza, con la creazione di mappe e partiture visive trasformate in stampe calcografiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Casa degli Artisti di Mazzunno. Si apre Spazio del Suono

