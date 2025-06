Cartura si ferma per l’ultimo saluto al 19enne Nicolò

Un commovente addio si è svolto oggi a Cartura, dove oltre 400 persone si sono riunite per rendere omaggio a Nicolò Berto, il giovane di soli 19 anni tragicamente scomparso in un incidente stradale. La chiesa di Santa Maria Assunta si è riempita di silenzio e dolore, testimoniando l’amore e la stima di una comunità che si stringe intorno alla famiglia di Nicolò in questo momento difficile. Un ultimo saluto che resterà impressi nei cuori di tutti.

Una folla di più di 400 persone, composta, silenziosa e densa di dolore ha affollato oggi pomeriggio, venerdì 6 giugno 2015, chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, dove si sono svolti i funerali di Nicolò Berto, il diciannovenne rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto a fine maggio.

