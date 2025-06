Cartelle esattoriali per il cimitero | un' altra battaglia vinta al giudice di pace

Un'altra vittoria importante per i cittadini colpiti da cartelle esattoriali ingiuste: l'associazione Codici ha ottenuto un verdetto favorevole dal giudice di pace di Latina contro la società Ipogeo srl, gestore dei servizi cimiteriali. Questo successo dimostra che con determinazione e supporto legale si possono contrastare pratiche scorrette e difendere i diritti dei cittadini. La battaglia continua, ma ogni conquista rafforza il nostro impegno per una giustizia più equa.

C'è una nuova vittoria conquistata dall'associazione Codici sulle cartelle esattoriali della società Ipogeo srl che gestisce i servizi cimiteriali a Latina. Il giudice di pace di Latina, diverso rispetto a quello del primo verdetto favorevole a un cittadino emesso nel mese di maggio, ha accolto. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Cartelle esattoriali per il cimitero: un'altra battaglia vinta al giudice di pace

