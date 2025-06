Carrarese Guarino punto fermo dell’Under 21 Disputerà il campionato europeo in Slovacchia Il difensore è uno dei tre cadetti presenti nella nazionale Il merito è della società apuana che lo ha rimesso in pista dopo un lungo infortunio

Gabriele Guarino, il giovane difensore della Carrarese, ha raggiunto un traguardo straordinario: farà parte della nazionale Under 21 che disputerà il Campionato Europeo in Slovacchia. Dopo un lungo percorso di recupero e rinascita grazie alla società apuana, Guarino si è guadagnato il suo posto tra gli 23 azzurrini. È la testimonianza che determinazione e supporto fanno la differenza: alla fine, ce l’ha fatta.

Alla fine ce l'ha fatta. Gabriele Guarino è riuscito ad entrare a far parte del gruppo finale dei 23 azzurrini che parteciperanno al campionato Europeo Under 21 che si disputerà dall'11 al 28 giugno in Slovacchia. Il difensore nativo di Molfetta ha superato anche l'ultima scrematura avvenuta dopo il ritiro di Tirrenia e sarà uno dei tre "cadetti" (gli altri sono Desplanches del Palermo ed Ambrosino del Frosinone) presenti nella spedizione azzurra. La Carrarese Calcio avrà, quindi, l'orgoglio di dare un proprio calciatore, anche se resterà tale solo fino al 30 giugno, alla nazionale italiana per la prestigiosa competizione continentale.

